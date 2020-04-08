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ناقش رئيس المجلس النيابي نبيه بري الوضعين المالي والنقدي وسبل تحصين اموال المودعين لا سيما الصغار منهم، خلال لقائه أمس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عين التينة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الرئيس بري يركز جهوده على اولويتين وطنيتين الأولى مواكبة الجهود الوطنية والحكومية لمجابهة تفشي وباء الكورونا والتداعيات الاجتماعية له في ظل الانتشار العالمي لهذا الوباء والثانية الوضع المالي والنقدي إن لجهة حماية ودائع اللبنانيين وأن لا يتحوّل المودعون الى متسولين امام المصارف وان لجهة إسراع الحكومة في وضع خطة الإصلاح الاقتصادية والتواصل مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان».

واشارت المصادر الى أن مسألة طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي تحتاج الى نقاش ودراسة في مجلس الوزراء ومن ثم إحالة أي مشروع الى المجلس النيابي»، وتوقعت مصادر مجلسية لـ«البناء» أن يعقد المجلس النيابي جلسة عندما يتم تجهيز الأمور التقنية عبر وسائل التواصل الالكتروني نظراً لصعوبة عقد جلسة داخل المجلس بسبب خطر انتشار وباء الكورونا».