living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بشرّي بؤرة انتشار كورونا: .. جعجع لم ترد على مبادرة حسن

8
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 حتى ليل أمس، كان لبنان متجهاً نحو محاصرة الموجة الحالية من فيروس كورونا. تحديد التوقيت بـ«ليل أمس» سببه أن أي خلل في المعالجة يمكن ان يعيد البلاد إلى النقطة صفر. عدم التزام العائدين من بلدان الاغتراب بالحجر الصحي يمكن ان يحول مناطق لبنانية، ومعها البلد كله، إلى بؤر للتفشي غير المسيطَر عليه.

 

كذلك فإن بقاء منطقة او مدينة او قرية موبوءة، من دون إجراءات عاجلة لمحاصرة التفشي فيها، سيعيد لبنان برمته إلى مسار يجعله في خانة الدول التي جرى تفادي مصيرها، كإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، حيث تئن القطاعات الصحية تحت ضغط المصابين بكورونا.

 

ما يجري في قضاء بشرّي حالياً، ينذر بالأسوأ. في غضون يومين، تُسَجّل إصابة 24 شخصاً بالفيروس، من أصل 54 خضعوا للفحوصات. تسجيل أول دفعة من المصابين (12 شخصاً)، دق جرس الانذار في وزارة الصحة. وبعد الهجمة التي جوبه بها الوزير حمد حسن، عندما لمّح في مجلس الوزراء إلى خيار عزل قضائين في جبل لبنان، قرر عدم اقتراح عزل بشرّي مركزياً. عوضاً عن ذلك، اتصل بنائبة القضاء، ستريدا جعجع، مقترحاً أن تتولى بلدية بشري واتحاد بلديات المنطقة إعلان عزلها، على أن تتولى وزارة الصحة تأمين كل ما يلزم لمحاصرة التفشي. جرى ذلك الاتصال قبل يومين. وحتى ليل أمس، لم تكن جعجع قد ردّت على مبادرة حسن. وفي تصرف لافت، صدر بيان مستشفى القديس جاورجيوس امس، بصورة توحي بأنه صادر عن وزارة لا عن مستشفى، وكما لو أن ثمة مَن قرر منع الوزارة من العمل في القضاء الشمالي.


الامر لا يحتمل المزاح، ولا المزاج اللبناني المعتاد بشأن «مناطقنا» و«مناطقهم». حماية أهل بشرّي، قبل غيرهم، يجب ان تكون الهدف الأول للدولة ونائبي المنطقة و«الحزب الحاكم» فيها. وعلى وزارة الصحة الكف عن الوقوف على خاطر أحد. بلا اكتراث لأي اعتبار سياسي، يجب ان تكون لبشرّي وأهلها الاولوية اليوم.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout