نصرالله : المعركة ضد كورونا انسانية و ليس لها انتماء ديني او سياسي

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اقتصرت كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر شاشة قناة "المنار" هذا المساء على قضايا دينية وثقافية من دون التطرق الى المستجدات السياسية، لكنه وجه في بداية كلمته الشكر لكل الذين يخوضون اليوم معركة مواجهة هذا الوباء الذي يتهدد الجميع وخاصة وزارة الصحة والاطقم الطبية.

وكشف عن رسائل من المجاهدين في الخطوط الامامية وصلت اليه تعلن استعدادهم لتحمل المسؤولية الكاملة، موجها "لهم الدعاء والشكر على تعبكم وجهادكم وسهركم".

ووصف المعركة ضد هذا "الوباء بأنها معركة انسانية وليس لها انتماء ديني او سياسي او عرقي".