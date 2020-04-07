وزير الصحة : لن أتردد في إحالة المؤسسات الاستشفائية المخالفة الى القضاء

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عقد وزير الصحة العامة حمد حسن إجتماعا في مكتبه في وزارة الصحة مع عدد من مديري المستشفيات. وأثار معهم مسألة تزايد الشكاوى من المواطنين في شأن عدم تلقيهم العناية الطبية المطلوبة، ومعاناة عدد منهم من تداعيات التقصير في حقهم.



وأكد حسن أنه لن يتهاون مع أي مؤسسة إستشفائية تتخلف عن استقبال مريض أو تقديم ما يستحقه من عناية وبخاصة المرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة.



وأكد أنه سيتابع شخصيا كل الحالات التي يرد فيها شكاوى من المواطنين، ولن يتردد في إحالة مؤسسات استشفائية الى القضاء المختص للنظر في حصول التجاوز وإجراء المقتضى عند الضرورة.