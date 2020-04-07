12 حالة جديدة في بشري هذا المساء وخطة لاحتواء الوباء

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أصدر مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) البيان الاتي:

على اثر زيادة الاصابات في فيروس الكورونا "كوفيد 19" في بلدة بشري، اتصلت خلية ادارة الازمة في مستشفى بشري الحكومي بمستشفى الروم طالبة منه المساعدة في اجراء فحص ال "بي.سي.ار"، للحالات التي تعاني من الاعراض وتلك التي خالطتها.

وكان المستشفى قد اجرى فحوصا نهار الاثنين ل 27 حالة من بشري بينت اصابة 12 شخص، ومساء اليوم الثلثاء اجرى فحوصا ل27 حالة بينت اصابة 12 حالة ايجابية جديدة، وهو رقم مرتفع جدا مقارنة بالاصابات المسجلة في اليومين الاخيرين على صعيد لبنان. وجود ما مجموعه 24 حالة ايجابية من اصل 54 فحصا اي 45% في خلال يومين هو نسبة مرتفعة جدا تؤكد انتشارا واسعا للفيروس في البلدة، مما يستدعي اجراء مسح عام من خلال فحص واسع وشامل قد يصل الى 800 فحص.

واثر هذه النتائج اتصل عدد من فاعليات بشري مبديا الاستعداد لتمويل هذه الحملة لاجراء الفحوص الجماعية، لتحديد من يمكن ان يكون حاملا للفيروس وهي الطريقة العلمية الوحيدة لتدارك نتائج هذا الانتشار، وسيجري هذا المسح خلال الايام المقبلة. لذلك ندعو الجميع للتعاون لانجاح هذه الخطوة في اسرع وقت للتمكن من الحد من هذا الانتشار، ونتمنى على الاهالي الالتزام التام بالحظر ونتقدم بالشكر الى الصليب الاحمر اللبناني الذي ساعد في انجاز هذه المهمة.