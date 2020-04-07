هكذا سيتم احتساب قيمة الرصيد بالدولار الأمريكي الى الليرة اللبنانيّة في بنك SGBL

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يهمّ بنك سوسيته جنرال في لبنان إعلام زبائنه الكرام من صغار المودعين بمبادرته الثانية والتي تتمثّل بما يلي:
- تماشياً مع القرار الرئيسي 13215 والتعميم 148 الصادران عن مصرف لبنان بتاريخ 3 نيسان 2020، يهمّ مصرفنا التأكيد أنّه جاهز وسوف يبدأ من صباح الأربعاء 8 نيسان 2020 تطبيقهما من خلال عمليّة الكترونيّة سهلة، وذلك لجميع المودعين الصغار أصحاب الحسابات لغاية 5.000.000 ليرة لبنانيّة و 3.000 دولار أمريكي.
- تقوم العمليّة الإلكترونيّة على إحتساب قيمة الرصيد بالدولار الأمريكي بالليرة اللبنانيّة أوتوماتيكيًا بحسب سعر صرف السوق. وتهدف إلى تسهيل وتخفيف عمليّات السحب للعملاء المؤهلين للإستفادة من هذا القرار.
- سوف ترسل رسالة قصيرة تفاعليّة لجميع العملاء المؤهّلين لتأكيد رغبتهم أو عدمها.
- وأخيراً، يهمّ المصرف التأكيد أنه في حال عدم رغبة العميل الإستفادة من التعميم، تبقى أرصدة حساباته بعملتها.