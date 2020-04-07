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وزير الصحة: زيادة تدريجية للفحوصات وصولا لـ 1000 فحص يوميا

7
APRIL
2020
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تفقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن اليوم، برنامج الترصد الوبائي ومركز تلقي الإتصالات call center التابعين لوزارة الصحة العامة في منطقة رأس النبع، واطلع على سير الأعمال التي يؤمنها موظفون ومتطوعون من طلاب كلية الطب في الجامعة اللبنانية ومنضوون في جمعيات إنسانية وطبية.

واستمع حسن من رئيسة برنامج الترصد الوبائي الدكتورة ندى غصن إلى شرح لعمل الفريق وكيفية ترصد الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وتبليغ النتائج للمصابين ومتابعة المخالطين، فضلا عن جمع المعلومات عن عدد الحالات المثبتة من المختبرات.

ونوه حسن "بما يتم إنجازه على هذا الصعيد، خصوصا أن العمل في برنامج الترصد الوبائي يتطلب دقة ومتابعة وأمانة"، معلنا أن "وزارة الصحة العامة ستطلق في نهاية الأسبوع آلية عمل جديدة تعتمد على إرسال فرق ميدانية إلى المناطق التي يتم تسجيل إصابات متعددة فيها، ليتم أخذ المزيد من العينات من قاطنيها بهدف تحديد الواقع الوبائي وترصد الحالات المخالطة والتثبت من مصدر العدوى". 

وقال: "ان هذه الآلية الجديدة ستتيح زيادة عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يوميا بشكل تدريجي بحيث يصل العدد إلى حدود ألف فحص يوميا في الأسبوع الأخير من شهر نيسان الحالي".

وفي مركز الإتصالات أشاد وزير الصحة بما لقيه من "إندفاع لدى العاملين والمتطوعين على مدى أربع وعشرين ساعة، للرد على أسئلة المواطنين وتقديم المشورة اللازمة ومساعدة من يعانون من عوارض ويشتبه بإصابتهم بالفيروس والتنسيق مع المستشفيات لتأمين نقل المصابين وملء الإستمارات الإلكترونية بالمعلومات الضرورية المطلوبة".

يذكر ان الرقم الساخن المستحدث في مركز الإتصالات للتبليغ عن حالات كورونا هو: 01594459. 

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