living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحدث اليوم في مواصلة عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج..

7
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

على الصعيد العملاني، الحدث اليوم في مواصلة عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج، في وقت باتت الارقام توحي بإيجابية صحية، أكدها اليوم الوزير حمد حسن، من دون أن يعني ذلك التراخي في تطبيق التدابير والتزامها، لأن مجرد خطاً واحد قد يقلب مشهد كورونا اللبناني رأساً على عقب.


أما سياسياً، فالحدث في صدور مواقف جديدة تشيد بالتعامل الرسمي مع ملف كورونا عموماً، ومع مسألة الإجلاء خاصة، عن جهات كانت حتى أمس القريب تقتنص الفرص للقنص على الحكومة، بلا مبرر مقنع في كثير من الأحيان، وذلك في تكرار لتجربة رئيس حزب القوات اللبنانية، الذي لوح ذات يوم بمقاضاة رئيس الحكومة ووزير الصحة جزائياً، قبل أن يغيِّر رأيه، ليعتبر أن اداء المعنيين جيد ومقبول، واصفاً وضع لبنان مقارنة بدول أخرى، بأنه "نعمة من الله".


وبعيداً من الملف الصحي، عادت الخطة الاقتصادية والمالية الى دائرة الضوء، بعدما اعلن رئيس الجمهورية أمس بأنها شارفت على الانتهاء...ويبقى ان ينجز مجلس الوزراء درسها ويقرَّها، ليطَّلع اللبنانيون على تفاصيلها، على أمل أن تسلك طريقها إلى التنفيذ من دون عراقيل.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout