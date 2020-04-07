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على الصعيد العملاني، الحدث اليوم في مواصلة عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج، في وقت باتت الارقام توحي بإيجابية صحية، أكدها اليوم الوزير حمد حسن، من دون أن يعني ذلك التراخي في تطبيق التدابير والتزامها، لأن مجرد خطاً واحد قد يقلب مشهد كورونا اللبناني رأساً على عقب.



أما سياسياً، فالحدث في صدور مواقف جديدة تشيد بالتعامل الرسمي مع ملف كورونا عموماً، ومع مسألة الإجلاء خاصة، عن جهات كانت حتى أمس القريب تقتنص الفرص للقنص على الحكومة، بلا مبرر مقنع في كثير من الأحيان، وذلك في تكرار لتجربة رئيس حزب القوات اللبنانية، الذي لوح ذات يوم بمقاضاة رئيس الحكومة ووزير الصحة جزائياً، قبل أن يغيِّر رأيه، ليعتبر أن اداء المعنيين جيد ومقبول، واصفاً وضع لبنان مقارنة بدول أخرى، بأنه "نعمة من الله".



وبعيداً من الملف الصحي، عادت الخطة الاقتصادية والمالية الى دائرة الضوء، بعدما اعلن رئيس الجمهورية أمس بأنها شارفت على الانتهاء...ويبقى ان ينجز مجلس الوزراء درسها ويقرَّها، ليطَّلع اللبنانيون على تفاصيلها، على أمل أن تسلك طريقها إلى التنفيذ من دون عراقيل.