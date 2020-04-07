تكتل "لبنان القوي" ينجز سلة تشريعات لدعم الاقتصاد: يحذّر من المسّ بودائع اللبنانيين ويسأل الحكومة ماذا تنتظر للتفاوض مع صندوق النقد؟

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اجتمع تكتل "لبنان القوي" الكترونياً وعلى جدول أعماله الأزمة الوطنية المتمثلة بوباء الكورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وقرر ما يلي :

1- اطلع التكتل على التقارير الواردة من مختلف المناطق اللبنانية ومن الانتشار والمتعلقة بعمل نوابه واللجان المركزية والهيئات المحلية في "التيار الوطني الحر" لدعم مجتمعنا في اطار المواجهة المستمرة التي يخوضها بمواجهة هذا الداء الخطير وذلك في كافة المجالات الاستشفائية والغذائية والاجتماعية. وقرر المجتمعون مواصلة الجهود المبذولة لتحصين المجتمع طبياً واجتماعياً، وعبروا عن اعجابهم بالتجاوب والتضامن الحاصل والذي يشكل حجر الزاوية للانتصار في هذه المعركة الوجودية.

2- قرر التكتل اطلاق عدة مبادرات متنوعة وخاصة غذائية وزراعية بالتنسيق بين أعضائه وعدد من المناطق، تهدف الى المساهمة في تأمين الحاجات الغذائية بطريقة مستدامة وتوفير الامكانيات اللازمة لها بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي أعربت عن رغبتها بالمساهمة في هذه المشاريع.

3- أعلن التكتل عن إعداده لسلة اقتراحات وتشريعات واجراءات مالية واقتصادية وتربوية تعالج تداعيات أزمة الكورونا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وسوف يتوجه بها الى المجلس النيابي والحكومة بهدف بحثها واقرارها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمالية التي أصابت اللبنانيين ومؤسساتهم في القطاعين العام والخاص. وفي هذا الاطار، يسأل التكتل الحكومة ماذا تنتظر لاطلاق عملية التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ولاسيما صندوق النقد الدولي لتأمين التمويل اللازم والاصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان؟

4- ختاماً، يحذر التكتل من المسّ بودائع اللبنانيين المصرفية بشكل عام وصغار المودعين بشكل خاص من خلال خطط أو تشريعات، ويؤكد أن التشريعات المالية والمصرفية كالكابيتول كونترول وغيره، يجب أن تأتي لحماية حقوق المودعين لا العكس.