بعد ان قتلت طفلة الـ٦ سنوات... قوى الأمن توقف الوالد!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "حوالي منتصف ليل 6-7/4/2020، أُحضِرت إلى إحدى مستشفيات طرابلس جثة الطفلة السورية م. د. (عمرها حوالي 6 سنوات)، التي كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى.

وفور شيوع خبر وفاة الفتاة، نتيجة تعرّضها للضرب المبرح من قِبل والدها، قامت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيفه في المستشفى، ويدعى ص. د. (مواليد عام 1985، سوري).

ومن خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي، مع الوالد وزوجته، المدعوة ق. و. (مواليد عام 1988، سورية)، تبين أنهما اعتادا على تعنيف الطفلة.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي المكلف وجود آثار للضرب، على مختلف أنحاء جسم الفتاة المتوفاة.

وتم توقيف الأب وزوجته، بناء على إشارة القضاء المختص".