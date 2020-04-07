صرخة من طلاب لبنانيين في اوكرانيا !

A + A -

وجه الطالب دانيال علي فياض الموجود في اوكرانيا، بإسم الطلاب اللبنانيين الموجودين هناك، صرخة ضمنها رسالة الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودار الإفتاء الجعفري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ناشدهم فيها التدخل والمساهمة في مساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين في أوكرونيا للعودة الى وطنهم في ظل إنتشار وباء الكورونا وتسجيل أكثر من 1500 اصابة بالفيروس.

ولفت دانيال فياض في رسالته الى "أن الوضع الإقتصادي للطلاب صعب جدا، وخصوصا ان لا تحويلات مالية من المصارف في لبنان للخارج وهذا ما ينعكس على عدم قدرتهم في دفع ايجارات السكن وأقساط الجامعة وحتى تأمين مستلزماتهم اليومية".

وختم فياض رسالته بالاشارة الى "ان الطلاب اللبنانيين، يعولون على الدور الكبير للواء عباس إبراهيم وجهوده لحل قضيتنا واعادتنا الى أرض الوطن".