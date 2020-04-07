بالتفاصيل: جدول وأسعار رحلات طيران " الميدل ايست "

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها لأيام الخميس والسبت والاثنين في 9 و11 و13 نيسان على الشكل الآتي:
الخميس 9 نيسان 2020
الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول* الدرجة السياحية درجة رجال الأعمال
لندن – يبروت ME202 9/4/2020 18:00 00:35 GBP 1142 GBP 2284
فرانكفورت – بيروت ME218 9/4/2020 13:45 18:35 Euro 1111 Euro 2222
الدوحة – بيروت ME437 9/4/2020 12:40 15:35 USD 750 USD 1500
أكرا – بيروت ME576 9/4/2020 11:40 21:35 USD 1800 USD 3900
السبت 11 نيسان 2020
الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول* الدرجة السياحية درجة رجال الأعمال
روما – يبروت ME232 11/4/2020 16:45 20:55 USD 926 USD 1852
دبي – بيروت ME427 11/4/2020 15:35 17:55 USD 750 USD 1500
الكويت – بيروت ME405 11/4/2020 12:35 14:55 USD 650 USD 1300
لوندا** – بيروت ME578 11/4/2020 14:25 23:55 USD 1800 USD 3900
الإثنين 13 نيسان 2020
الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول* الدرجة السياحية درجة رجال الأعمال
لندن – يبروت ME204 13/4/2020 18:00 00:35 GBP 1142 GBP 2284
باريس – بيروت ME212 13/4/2020 13:20 18:35 Euro 1200 Euro 2400
جدة – بيروت ME365 13/4/2020 13:10 15:35 USD 650 USD 1300
ليبروفيل**- بيروت ME580 13/4/2020 11:50 21:35 USD 1800 USD 3900
واشارت الشركة الى ان “جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة، بصورة مبدئية لحين التأكد من استكمال الإجراءات اللوجيستية المطلوبة، تتمنى الشركة عودة آمنة وسالمة لجميع الركاب”.