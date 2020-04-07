بالتفاصيل: جدول وأسعار رحلات طيران " الميدل ايست "

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها لأيام الخميس والسبت والاثنين في 9 و11 و13 نيسان على الشكل الآتي:

الخميس 9 نيسان 2020

الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول* الدرجة السياحية درجة رجال الأعمال

لندن – يبروت ME202 9/4/2020 18:00 00:35 GBP 1142 GBP 2284

فرانكفورت – بيروت ME218 9/4/2020 13:45 18:35 Euro 1111 Euro 2222

الدوحة – بيروت ME437 9/4/2020 12:40 15:35 USD 750 USD 1500

أكرا – بيروت ME576 9/4/2020 11:40 21:35 USD 1800 USD 3900

السبت 11 نيسان 2020

الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول* الدرجة السياحية درجة رجال الأعمال

روما – يبروت ME232 11/4/2020 16:45 20:55 USD 926 USD 1852

دبي – بيروت ME427 11/4/2020 15:35 17:55 USD 750 USD 1500

الكويت – بيروت ME405 11/4/2020 12:35 14:55 USD 650 USD 1300

لوندا** – بيروت ME578 11/4/2020 14:25 23:55 USD 1800 USD 3900

الإثنين 13 نيسان 2020

الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول* الدرجة السياحية درجة رجال الأعمال

لندن – يبروت ME204 13/4/2020 18:00 00:35 GBP 1142 GBP 2284

باريس – بيروت ME212 13/4/2020 13:20 18:35 Euro 1200 Euro 2400

جدة – بيروت ME365 13/4/2020 13:10 15:35 USD 650 USD 1300

ليبروفيل**- بيروت ME580 13/4/2020 11:50 21:35 USD 1800 USD 3900

واشارت الشركة الى ان “جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة، بصورة مبدئية لحين التأكد من استكمال الإجراءات اللوجيستية المطلوبة، تتمنى الشركة عودة آمنة وسالمة لجميع الركاب”.