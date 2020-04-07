فادي بربر: نستنكر خطف ابنة رحبة

A + A -

صدر عن رئيس اتحاد بلديات الجومة وبلدية رحبة فادي بربر البيان التالي:

في هذه الظروف الحساسة نستنكر أشد الاستنكار ونشجب تعرّض صبية من بلدة رحبة إلى عمليّة خطف موصوف، على يد شخص معروف الهوية والغاية.



إننا نعتبر كأبناء رحبة أن ابتنا مخطوفة وقد غرر بها، وهي فتاة قاصر، وتعاني من مشاكل صحيّة، إنها ضحيّة بكل ما للكلمة من معنى. ونطالب القوى الأمنية وكل المراجع المختصة بالتحرك بأسرع ما يمكن لاستعادة الفتاة وإعادتها إلى أهلها سالمة معافاة.



إن القضية تحتاج إلى تحرك سريع كي لا نصل إلى ردات فعل لا تحمد عقباها، ورهاننا هو دائما على الدولة وعلى المؤسسات الشرعية، فنطالب هذه القوى ونناشدها ببذل أقصى الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة.