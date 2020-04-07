مديرية الإعلام في الديمقراطي تدعو وزير الداخلية للعدول عن قرار "المفرد والمجوز"

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دعت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان لها، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي إلى العدول عن قراره الأخير بما خصّ أرقام لوحات السيارات والآليات وسيرها بـ "المفرد والمجوز"، معتبرة أن قرارات الوزير وتشدّده لجهة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد هي محطّ تقدير واحترام من قبل الجميع.

وأضاف البيان: "إلاّ أن هذا القرار ومن الناحية العلمية بحسب أطباء مختصّين لا يساهم في الحد من انتشار الوباء، و يسمح للمواطنين ويضطرهم إلى الإختلاط أكثر عبر التنقل مع بعضهم واستخدامهم لسيارة واحدة تماشياً مع القرار المتخذ وتفادياً لتسطير محضر ضبط بحقهم".

وختم البيان شاكراً الحكومة والوزراء على أدائهم في مكافحة هذا الوباء، والذي أثبت حرصهم على حماية اللبنانيين ومدى تقدّمهم في الإجراءات المتخذة عن دول عظمى وكبرى.