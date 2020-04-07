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منخفض جوي آت في هذا الموعد.. استعدوا

7
APRIL
2020
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توقعت دائرة التقديرات الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة اعتبارا من بعد الظهر، خاصة في المناطق الشمالية والداخلية. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس ربيعي متقلب ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة بحيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق جنوب اليونان ويقترب تدريجيا بحيث يكون تأثيره فعالا اعتبارا من صباح الخميس.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وسوء في الرؤية احيانا، يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة اعتبارا من بعد الظهر، خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ونشاط لخلايا رعدية مع ثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 17 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و30 كم/س.
- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل من 70 الى 95%.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,17 ساعة غروب الشمس: 19,04

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