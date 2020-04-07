توقيف قاصر يتحرّش ليلاً بالسيدات والفتيات!

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبراً حول قيام شخص بالتحرش - في خلال فترة الليل - بالفتيات والنساء في مدينة صور.



على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي الى معرفة هوية الفاعل، وبناءً عليه، جرى توقيفه، وتبيّن انه قاصر من مواليد عام 2002، مصري الجنسية، ولا يوجد بحوزته أوراق ثبوتية. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.



أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".