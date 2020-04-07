فيديو "صادم" من منطقة زحلة!

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أحبطت قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي والعناصر المولجة حماية سجن زحلة للرجال ليل امس عملية هروب كبيرة للمساجين.



وفي التفاصيل، ان العناصر الامنية اشتبهت بوجود نفق يبدأ من داخل حمام السجن الى خارجه، وهو بطول 3 امتار وبعمق متر ونصف المتر ، بحيث يمكن سلوكه بسهولة الى الخارج.



وقبل الانتهاء من اعمال حفر النفق تم اكتشاف العملية من قبل العناصر، التي عملت على تطويق السجن واعادة ردم النفق وصبه بالاسمنت، كما تم رفع عدد العناصر لحماية السجن في ظل تحقيق امني وعسكري تجريه قيادة منطقة البقاع حول كيفية حفر هذا النفق.



وقد تم تأكيد فشل العملية وعدم تمكن اي سجين من الهرب، وان الأمور عادت الى طبيعتها.