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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2020

7
APRIL
2020
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 الأخبار: تراجع الاصابات مستمر: تحسّن أم نقص معدّات؟

الحكومة تصرّ على «اقتصاد الريع»! خطة إنقاذية من دون زراعة وصناعة
حزب الله «يتحرّر» من الحريري: افعل ما شئت!

 

 

 

البناء: هدوء نسبيّ على جبهة كورونا أمس بانتظار اليوم… زيادة 35 ألفاً بدلاً من 100 تبعث التفاؤل الحكومة 10/10 في حملة العودة الأولى… ويبقى ارتفاع الأكلاف عقبة أمام النجاح وزارة الاتصالات تتابع نهج شقير… واللقاء التشاوريّ صاحب التسمية لا يمُون

 

 

 

اللواء: لبنان يستغيث.. والمجموعة الدولية: أين الإصلاحات؟
نيران باسيلية على نجاحات «الميدل إيست».. وتجربة «مفرد-مزدوج» قيد المراجعة

 

 

 

نداء: فضيحة الفيول المغشوش... "مش أوّل مرّة"
التشكيلات القضائية تابع... "حرب إلغاء" بفتوى "قانونية"!

 

 



النهار: لا وعود دولية جديدة خارج مواجهة كورونا

 

 

 


الجمهورية: تساؤلات دولية: أين برنامج الحكومة؟

 

 

 

الديار: مخاوف من موجة «كورونا» الثانية.. وتمديد حتمي «للتعبئة» الى أيار
تبادل«الرسائل الساخنة» حول التعيينات مستمر بين واشنطن وحزب الله
المجموعة الدولية تكتفي بالوعود «والخطة الاصلاحية» الشهر المقبل؟

 

 

 


the daily star: Lebanon set to extend coronavirus lockdown

 

 

 

l'orient le jour:Dans un Liban confiné, les violences domestiques explosent

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