عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2020

الأخبار: تراجع الاصابات مستمر: تحسّن أم نقص معدّات؟
الحكومة تصرّ على «اقتصاد الريع»! خطة إنقاذية من دون زراعة وصناعة
حزب الله «يتحرّر» من الحريري: افعل ما شئت!
البناء: هدوء نسبيّ على جبهة كورونا أمس بانتظار اليوم… زيادة 35 ألفاً بدلاً من 100 تبعث التفاؤل الحكومة 10/10 في حملة العودة الأولى… ويبقى ارتفاع الأكلاف عقبة أمام النجاح وزارة الاتصالات تتابع نهج شقير… واللقاء التشاوريّ صاحب التسمية لا يمُون
اللواء: لبنان يستغيث.. والمجموعة الدولية: أين الإصلاحات؟
نيران باسيلية على نجاحات «الميدل إيست».. وتجربة «مفرد-مزدوج» قيد المراجعة
نداء: فضيحة الفيول المغشوش... "مش أوّل مرّة"
التشكيلات القضائية تابع... "حرب إلغاء" بفتوى "قانونية"!
النهار: لا وعود دولية جديدة خارج مواجهة كورونا
الجمهورية: تساؤلات دولية: أين برنامج الحكومة؟
الديار: مخاوف من موجة «كورونا» الثانية.. وتمديد حتمي «للتعبئة» الى أيار
تبادل«الرسائل الساخنة» حول التعيينات مستمر بين واشنطن وحزب الله
المجموعة الدولية تكتفي بالوعود «والخطة الاصلاحية» الشهر المقبل؟
the daily star: Lebanon set to extend coronavirus lockdown
l'orient le jour:Dans un Liban confiné, les violences domestiques explosent