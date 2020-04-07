عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2020

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الأخبار: تراجع الاصابات مستمر: تحسّن أم نقص معدّات؟

الحكومة تصرّ على «اقتصاد الريع»! خطة إنقاذية من دون زراعة وصناعة

حزب الله «يتحرّر» من الحريري: افعل ما شئت!

البناء: هدوء نسبيّ على جبهة كورونا أمس بانتظار اليوم… زيادة 35 ألفاً بدلاً من 100 تبعث التفاؤل الحكومة 10/10 في حملة العودة الأولى… ويبقى ارتفاع الأكلاف عقبة أمام النجاح وزارة الاتصالات تتابع نهج شقير… واللقاء التشاوريّ صاحب التسمية لا يمُون

اللواء: لبنان يستغيث.. والمجموعة الدولية: أين الإصلاحات؟

نيران باسيلية على نجاحات «الميدل إيست».. وتجربة «مفرد-مزدوج» قيد المراجعة

نداء: فضيحة الفيول المغشوش... "مش أوّل مرّة"

التشكيلات القضائية تابع... "حرب إلغاء" بفتوى "قانونية"!





النهار: لا وعود دولية جديدة خارج مواجهة كورونا



الجمهورية: تساؤلات دولية: أين برنامج الحكومة؟

الديار: مخاوف من موجة «كورونا» الثانية.. وتمديد حتمي «للتعبئة» الى أيار

تبادل«الرسائل الساخنة» حول التعيينات مستمر بين واشنطن وحزب الله

المجموعة الدولية تكتفي بالوعود «والخطة الاصلاحية» الشهر المقبل؟



the daily star: Lebanon set to extend coronavirus lockdown

l'orient le jour:Dans un Liban confiné, les violences domestiques explosent