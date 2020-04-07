أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2020

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نداء الوطن: خفايا

إثر استقدام أحد التجار شاحنتي خضار لبيعها بأسعار مخفّضة في النبطية، استنفر عدد من تجار الخضار والفاكهة في المنطقة وطالبوا باعتراض الشاحنتين ومنع إفراغ حمولتهما، فتدخّل رئيس البلدية وعمد إلى فضّ الإشكال.

أكدت أوساط متابعة لملف التعيينات المالية أنه ورغم الاتفاق على تعيين وجوه جديدة، لا يزال أفرقاء الحكومة متوجّسين من بعضهم البعض بانتظار اتضاح حصة كل منهم في السلة المرتقبة.

أفيد أنّ اللقاء الذي جمع وزيراً خدماتياً مع رئيس لجنة نيابية، لم يكن إيجابياً وانتهى إلى رفع منسوب التشنّج بين الجانبين.

اللواء: أسرار

همس

أعرب دبلوماسي دولي عن اعتقاده بأن لبنان أضاع فرصة قطف ثمار «سيدر»، بعد التحذيرات الفرنسية من ضرورة الإسراع بإقرار الخطة الاقتصادية قبل 17 ت1 الماضي.



غمز

يجري إعادة ترتيب الوضع الداخلي داخل تيّار تحوّل إلى المعارضة، لملاقاة المرحلة المقبلة، والمتغيّرات المتصلة بها.



لغز

جزم مرجع كبير أن لا عودة إلى الكابيتال كونترول، قبل إعادة تطبيع الوضع، ولا سيما مع المصارف!