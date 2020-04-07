زوج ديما صادق يرد على الحوت

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ردّ رجل الأعمال أحمد الحاج زوج الإعلامية ديما صادق في مداخلة هاتفية مع برنامج "طوني خليفة" على كلام مدير عام شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، وأوضح الحاج أنه "بتاريخ 31 اذار تقدمنا بطلب للطيران المدني في لبنان باسم شركتنا في الكونغو لإجلاء رعايا لبنانيين من هناك، ذلك لأن شركة طيران الميدل إيست لن تتمكن من تلبية عدد اللبنانيين الذي يرغبون بالعودة إلى لبنان ولم نحصل على جواب حتى الآن".

وعرض الحاج مستند الطلب الذي تقدّم به، وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينقلوا فيها لبنانيين من أفريقيا خلال الأوضاع الصعبة.

وكان الحوت قد قال خلال الحلقة نفسها: "لِمَ لا تسأل ديما صادق زوجها صاحب إحدى شركات الطيران الخاصة أن يساعد بنقل الناس الى لبنان؟".