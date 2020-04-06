هذا مطلب الصحناوي من الحكومة!

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طالب النائب نقولا الصحناوي الحكومة الاسارع في اصدار المراسيم التطبيقية عبر حسابه الخاص على فيسبوك قائلاً:

أطالب الحكومة بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للسماح بالتوقيع الالكتروني. فالوقت قد حان لإعطاء الموضوع اولوية قصوى لان القوى العاملة الناشطة القليلة المتبقية تدير أعمالها من المنازل بسبب الحجر الصحي ومن المهم لا بل الاهم منحها كل الأدوات اللازمة لتتمكن من تسيير العمل.

للتذكير فقط، فإن قانون المعاملات الالكترونية قد أقرّ في شهر ايلول من العام ٢٠١٨ أضف الى ذلك أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد أساسياً في بناء الاقتصاد المنتج لانه وبعكس القطاعات الاخرى يمكنه خلق فرص عمل والتأثير على النمو بسرعة فائقة.

ولكنه يبقى بحاجة الى هذه المراسيم وإقرار بعض القوانين الاخرى العالقة كاقتراح القانون الذي قدمته في آذار ٢٠١٩ لإدخال مادة البرمجة و الروبوتيك والذكاء الاصطناعي الى مناهج التعليم العام.