آلية توزيع المساعدات إلى المناطق النائية على طاولة لجنة الطوارىء الوزارية!

A + A -

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي مساء اليوم اجتماع لجنة الطوارىء الوزارية للمساعدات الاجتماعية، التي ضمت وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، وزير المالية غازي وزني، وزير الداخلية محمد فهمي، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، وزيرة العمل لميا يمين، وزير الصناعة عماد حب الله، وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى وبحضور امين مجلس الوزراء محمود مكية ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير.

وتم البحث في آلية توزيع المساعدات إلى المناطق النائية وتلك التي ليس لديها بلديات أو مخاتير، وتفعيل الخط الساخن للتبليغ عن شكاوى المواطنين.