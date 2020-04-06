تويني: هذه الصيغة المطلوبة مهينة لكرامة الطالب!

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صدر عن الوزير السابق نقولا تويني النداء التالي: "بعدما وُعِد الطلاب اللبنانيون الراغبون بالعودة إلى الوطن من الخارج، تبين أن شركة الطيران تطلب منهم تعبئة استمارة فقر حال. ولما كانت هذه الصيغة المطلوبة مهينة لكرامة الطالب ، فإنني أناشد دولة رئيس مجلس الوزراء وسائر الوزراء المعنيين أن يتخذوا قرارا عاجلا الإكتفاء بإبراز البطاقة الجامعية أو المدرسية لإعطاء الطلاب حسم الخمسين في المئة على تذكرة السفر...حتى لو اضطر الأمر إلى فتح حساب تبرعات من المواطنين القادرين دعماً للحكومة في اتخاذ قرارات ضرورية من هذا النوع".