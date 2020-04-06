اجتماع في السراي الحكومي لمناقشة اعتماد الالية الافضل للتعيينات بشفافية

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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع الية جديدة للتعيينات الادارية، ضمت: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الصحة حمد حسن، البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، المالية غازي وزني، التربية طارق المجذوب، الصناعة عماد حب الله، الزراعة والثقافة عباس مرتضى، الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، بحضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير.

وتم النقاش حول اعتماد الالية الافضل للتعيينات بشفافية.