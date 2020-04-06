طلاب عالقون في مصر ناشدوا المسؤولين تسهيل عودتهم

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ناشد طلاب الدكتوراه في التربية الرياضية، العالقين في جمهورية مصر العربية، المسؤولين "العمل على تسهيل عودتهم الى لبنان، بعد مور اكثر من شهر على تخرجهم من جامعة الإسكندرية".

وأكد الطلاب ان "وضعهم صعب وحرج جدا، ولا تحويلات مالية يمكنها ان تأتي من لبنان والوضع الصحي أصبح هنا في مهب الخطر". ولفتوا الى انهم "قدموا كافة المعلومات، التي طلبتها القنصلية اللبنانية منهم، واماكن الحجر بعد عودتهم"، واشاروا الى ان "هناك حوالي 260 من الطلاب والمغتربين، يريدون العودة الى لبنان، وان السفارة انهت كل الاجراءات اللازمة لعودتهم، بانتظار تأمين وزارة الخارجية طائرة لهم، وهناك خشية فعلية من أن تمر المرحلة الأولى من عودة المغتربين دون ان تشملهم، وبالتالي سيضطرون للبقاء شهرا آخر".