نقابة الاطباء وجمعية الامراض الجرثومية: الحاجة ماسة لزيادة عدد الفحوصات السريعة واعتمادها في المناطق البعيدة تحفيزا للحجر

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بحثت نقابة الاطباء و"جمعية الامراض الجرثومية" في موضوع الفحوصات المخبرية المتعلقة بوباء كورونا، وتبيَن بنتيجة النقاشات أن هناك حاجة ماسة الى زيادة عددها وخصوصا الفحوصات السريعة (rapid tests anticorps) التي تعد أوفر بكثير من فحوص PCR وتكملها عند الضرورة، وخلص المجتمعون الى ما يلي:



1- في الامكان التأكد من جودة الفحوصات السريعة في مختبرات المستشفيات الجامعية قبل الموافقة عليها، وذلك خلال يوم او يومين، عوضًا عن إبقائها في المطار .



2-- يجب استعمالها تحت اشراف الاطباء، وأن تكون مجانية إذا أمكن.



3- التشديد على توفير فحوصات الكورونا ضمن معايير العدالة الاجتماعية وحسن التوزيع الجغرافي.



4- وضع الفحوصات في متناول الناس من دون الاشراف المباشر والمتابعة من قبل طبيب أمر خطير ويهدد بسوء تفسير النتائج، لا سيما السلبية منها.



5- ضرورة اعتماد الفحص السريع في المناطق البعيدة كجزء من تقييم طبي كامل تشرف عليه وزارة الصحة. ومن شأن تدبير كهذا تحفيز الناس في الاطراف على الالتزام أكثر بتدابير العزل و الحجر.



6- الفحص السريع ليس وسيلة تشخيص في أي حال من الاحوال، ويحتاج الى تأكيد في المراكز المعترف بها.



7- إعتماد الكشف الطبي الميداني سيخفف الضغط عن اقسام الطوارئ في المستشفيات المعتمدة، وسيؤمن متابعة حالات لم تكن لتتقدم الى هذه المراكز.



8- سيسمح اعتماد الفحص السريع للمضادات باكتشاف الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة ويستطيعون بالتالي معاودة حياتهم بشكل طبيعي.



9- تكاتف الجهود أمر ضروري لمواجهة المرحلة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الطاقات الطبية بتوجيه وزارة الصحة وإشرافها.