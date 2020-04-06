living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبو زيد: تكاتف رئيسي الجمهورية والحكومة يريح ممثلي المجتمع الدولي والتعهّد بحزمة اصلاحات يستدعي الايفاء بمساعدة لبنان

6
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علّق النائب السابق أمل ابو زيد على مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسّان دياب في خلال اجتماع " مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان " فقال في سلسلة تغريدات " اجتماع مجموعة الدعم الدولية في قصر بعبدا اليوم يظهر إصرار رئيس الجمهورية الساهر على البلد وسلامة أراضيه وإعلانه حالة طوارىء لاستقطاب الدعم والمؤازرة للبنان ",

 

واضاف " إن تكاتف رئيسي الجمهورية والحكومة بعيداً عن أي تجاذبات سياسية ، من شأنه أن يريح ممثلي المجتمع الدولي.وإن تعهّد الحكومة مجتمعة ببرنامج كامل يشمل إعادة هيكلة الدين والتدقيق في حسابات المصرف المركزي وحزمة اصلاحات لمكافحة الهدر والفساد والانتقال الى اقتصاد منتج يستدعي من المجتمع الدولي الايفاء بتعهداته بمساعدة لبنان ".

 

وختم أبو زيد " إن الرسالة التي رغب رئيس الجمهورية في إيصالها الى المعنيين هي أنه اذا كان العالم يعيش أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب وباء " كورونا " ، فإن لبنان يعيش هذه الازمة الاسوأ عالمياً مضافاً اليها الازمة الاسوأ انسانياً وهي أزمة النازحين السوريين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout