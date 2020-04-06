أبو زيد: تكاتف رئيسي الجمهورية والحكومة يريح ممثلي المجتمع الدولي والتعهّد بحزمة اصلاحات يستدعي الايفاء بمساعدة لبنان

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علّق النائب السابق أمل ابو زيد على مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسّان دياب في خلال اجتماع " مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان " فقال في سلسلة تغريدات " اجتماع مجموعة الدعم الدولية في قصر بعبدا اليوم يظهر إصرار رئيس الجمهورية الساهر على البلد وسلامة أراضيه وإعلانه حالة طوارىء لاستقطاب الدعم والمؤازرة للبنان ",

واضاف " إن تكاتف رئيسي الجمهورية والحكومة بعيداً عن أي تجاذبات سياسية ، من شأنه أن يريح ممثلي المجتمع الدولي.وإن تعهّد الحكومة مجتمعة ببرنامج كامل يشمل إعادة هيكلة الدين والتدقيق في حسابات المصرف المركزي وحزمة اصلاحات لمكافحة الهدر والفساد والانتقال الى اقتصاد منتج يستدعي من المجتمع الدولي الايفاء بتعهداته بمساعدة لبنان ".

وختم أبو زيد " إن الرسالة التي رغب رئيس الجمهورية في إيصالها الى المعنيين هي أنه اذا كان العالم يعيش أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب وباء " كورونا " ، فإن لبنان يعيش هذه الازمة الاسوأ عالمياً مضافاً اليها الازمة الاسوأ انسانياً وهي أزمة النازحين السوريين".