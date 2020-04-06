استكمالاً لاعادة المغتربين ... الـMEA تسير 4 رحلات غداً

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنها ستسير 4 رحلات يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 نيسان2020 وفق الجدول التالي:





الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول* الدرجة السياحية درجة رجال الأعمال

باريس - يبروت ME212 7/4/2020 12:10 17:25 Euro 1100 Euro 2200

مدريد - بيروت ME242 7/4/2020 14:45 20:25 Euro 1100 Euro 2200

كنشاسا - بيروت ME574 7/4/2020 14:25 23:25 USD 1800 USD 3900

اسطنبول- بيروت ME268 7/4/2020 17:15 19:00 USD 500 USD 1000





واوضحت ان جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة، متمنية عودة آمنة وسالمة لجميع الركاب.