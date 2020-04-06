الكشف عن فضيحة جديدة في ملف العميل الفاخوري

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أعلنت هيئة الأسرى والمحررين في بيان عن "فضيحة جديدة في ملف العميل عامر الفاخوري"، وأكدت أن "دعاوى الأسرى المحررين عالقة كلها أمام قاضي التحقيق في بيروت القاضي بلال حلاوي، وقد ضمت إلى بعضها بعدما قدمنا كل المستندات والمذكرات المطلوبة وصار تعيين موعد جلسة تم ابلاغه لصقا وحسب الأصول من العميل الاسرائيلي الفار من وجه العدالة عامر الفاخوري".



أضاف البيان: "بسبب عدم حضوره تمت محاكمته أصولا وأحيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لاعطاء الرأي في مسألة التوقيف الغيابي. مهلة النيابة العامة لإعطاء الرأي غير الملزم 24 ساعة. مر أسبوع كامل وما زالت النيابة العامة تحتجز الملف دون مسوغ قانوني مانعة قاضي التحقيق من إمكان إصدار مذكرة توقيف غيابية في حق الفاخوري".



وختم: "هذا الملف سيكون موضوع تحقيق اعلامي وبالأسماء لأننا ملينا من التخاذل والتواطؤ والجبن. ونقطة عالسطر".