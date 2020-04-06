مذكرة جديدة من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكرة حملت الرقم 634 تاريخ 6 نيسان 2020، وتتعلق بتمديد مهل تسديد الاشتراكات الشهرية والفصلية ومهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2019.

وجاء فيها:

"بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1122 المتخذ في الجلسة عدد 824 تاريخ 26 آذار 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 23/ 1 تاريخ 1/ 4/ 2020

اولا: خلافا لأحكام المادة 21 من نظام الاشتراكات، تمدد مهل تسديد الاشتراكات الشهرية التي استحقت او سوف تستحق عن شهر كانون الثاني لغاية شهر حزيران 2020، (أصحاب العمل الذين يستخدمون عشرة مضمونين وما فوق)، ستة اشهر من تاريخ استحقاقها (يسدد شهر واحد خلال شهر سبعة، وشهر ستة خلال شهر الثاني عشر).

ثانيا: خلافا لأي نص آخر، تمدد مهل تسديد اشتراكات الفصلين الاول والثاني من العام 2020، ستة اشهر ( يستحق الفصل الاول خلال الفصل الرابع 2020، والفصل الثاني 2020 خلال الفصل الاول 2021).

ثالثا: يمكن لمن سدد زيادات تأخير عن الاشهر او الفصول المشار إليهما في البندين أولا و ثانيا استردادها وفقا للأصول.

رابعا: خلافا للمادة 29 من نظام الاشتراكات تمدد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2019 لغاية 30 ايلول 2020 ضمنا.

خامسا: يعمل بهذه المذكرة وتبلغ الى من يلزم".