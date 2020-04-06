living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مذكرة جديدة من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

6
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكرة حملت الرقم 634 تاريخ 6 نيسان 2020، وتتعلق بتمديد مهل تسديد الاشتراكات الشهرية والفصلية ومهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2019.

 

وجاء فيها:

"بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1122 المتخذ في الجلسة عدد 824 تاريخ 26 آذار 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 23/ 1 تاريخ 1/ 4/ 2020

 

اولا: خلافا لأحكام المادة 21 من نظام الاشتراكات، تمدد مهل تسديد الاشتراكات الشهرية التي استحقت او سوف تستحق عن شهر كانون الثاني لغاية شهر حزيران 2020، (أصحاب العمل الذين يستخدمون عشرة مضمونين وما فوق)، ستة اشهر من تاريخ استحقاقها (يسدد شهر واحد خلال شهر سبعة، وشهر ستة خلال شهر الثاني عشر).

 

ثانيا: خلافا لأي نص آخر، تمدد مهل تسديد اشتراكات الفصلين الاول والثاني من العام 2020، ستة اشهر ( يستحق الفصل الاول خلال الفصل الرابع 2020، والفصل الثاني 2020 خلال الفصل الاول 2021).

 

ثالثا: يمكن لمن سدد زيادات تأخير عن الاشهر او الفصول المشار إليهما في البندين أولا و ثانيا استردادها وفقا للأصول.

 

رابعا: خلافا للمادة 29 من نظام الاشتراكات تمدد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2019 لغاية 30 ايلول 2020 ضمنا.

 

خامسا: يعمل بهذه المذكرة وتبلغ الى من يلزم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout