المحامية مايا جعارة: لإيجاد تشريعات تقضي بإقرار إعفاءات للمقترضين من المصارف المتعثّرين

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الحالة الاستثنائية التي يعيشها الشعب اللبناني بسبب الوضح الصحّي الذي فرضه وباء كورونا covid19 والذي ادّى الى اعلان التعبئة العامة في البلاد يشكلّ ،بحسب المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين ،القوة القاهرة التي تنصّ عليها القوانين. بالفعل ان الوضع القائم اليوم في البلاد خاصة وانّه يتزامن مع وضع اقتصادي ومالي مذرٍ نتيجة خروج الاموال من المصارف إلى خارج البلد في الفترة السابقة والذي تبعه الcapital control غير المقونن إضافة الى الدورة الاقتصادية الخجولة وارتفاع سعر الدولار وإنخفاض القدرة الشرائية للمواطن تشكلّ جميعها أسباباً أكثر من جديّة وموضوعيّة لا يمكن معها دفع وتلافي التوقف عن السداد وتؤدي بحدّ ذاتها الى استحالة تنفيذ الالتزامات . أضف الى هذه العناصر أن إعتبار كورونا وباءً عالمياً pandémie كان من شأنه إتخاذ الحكومة اللبنانية قراراً بالتعبئة العامة والطلب من المواطنين إلتزام منازلهم وعدم التوجّه الى العمل ممّا يؤدي إلى إعتبار ذلك يشكّل سبباً أجنبياً ينفي علاقة السببية بين الفعل والضرر إذ انّه فرض نفسه من خارج العلاقة التعاقدية ويعتبر حادثاً يخرج عن إرادة المدين المتعثّر ففي حالة مستأجر المحلّ التجاري أوالصناعي أوالمكاتب فهو ملزم بالإقفال بأمر من الدولة ولا يحقّ له فتح محلّه او مصنعه او مكتبه وهذا المنع غير ناتج عن خطأ أو إهمال من المدين إلّا انّه يحول دون تطبيق هذا الأخير لموجباته العقدية .وإذا أضفنا لكلّ ما تقدّم أن إستحالة التنفيذ أمرٌ من المستصعب جدّاً توقّعه إذ انّه من المستحيل لأي مواطن ٍ عادّي ان يتوقّع ولو بالحلم حصول كلّ المآسي التي أصابت الشعب منذ خريف العام ٢٠١٩ وما زالت وبتصاعد أكبر إذ أنّنا على مشارف إنفجار إجتماعي قد يحصل بعد خروج المواطنين من الحجر الصحّي المنزلي المفروض عليهم حالياً .

بناء على ما تقدّم يمكن لكلّ متعثّر، على سبيل المثال المقترضين من المصارف والمستأجرين،أن يتقدمّوا بدفع قانوني بعدم التنفيذ بسبب الاستحالة المطلقة التي فرضتها الظروف الراهنة.

الا وأنّه بحسب المحامية مايا جعارة الحلّ الأمثل يكون بتدخّل الدولة لإيجاد الحلول الفضلى إمّا عن طريق ضخّ أموالاً في السوق كما حصل في العديد من الدول مثل كندا والولايات المتحّدة لمساعدة المتعثرين بسبب تعطلّ الأعمال أو عبر إيجاد تشريعات تقضي بإقرار إعفاءات للمقترضين من المصارف المتعثّرين من جهة وكما يحصل في أوروبا تعليق الدفع طيلة فترة الأزمة (على ان تكون من تاريخ ١٨/١٠/٢٠١٩ تاريخ إندلاع الثورة) وإعادة جدولتها بعد إقرار تخفيضات عليها للفئات الأخرى. وعلى الدولة ان تقرّ بالتوازي إعفاءات كلّية من فواتير الكهرباء والماء والهاتف عن طيلة فترة التعبئة العامة كتعويض للمواطنين عن توقّف العمل. وفيما خص الإيجارات غير السكنية الحلّ الأفضل يكون بإعفاء المستأجر من الدفع عن فترة التعبئة العامة مقابل التعويض على المالك عن طريق إعفائه من ضريبة الأملاك المبنيّة عن المأجور المؤجرّ لهذه السنة .