محمد الحوت: "الميدل ايست" شركة تجارية وليست ملك الدولة ولن نسمح لأحد بوضع يده عليها

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شدد المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت على أن الشركة هي وطنية وتجارية وليست ملك الدولة اللبنانية وهي تعمل وفق أحكام قانون التجارة، مشيرا الى أن مصرف لبنان يملك 99% من اسهمها.

الحوت وفي مؤتمر صحافي ردّ فيه على الحملات التي تطال الشركة، لفت الى أننا "تمكنّا من الاستمرار بتطوير الشركة وتحويلها من خاسرة الى رابحة"، مؤكدا أن الميدل ايست نموذج للاصلاح في لبنان اذا نظرنا الى أدائها.

وقال:"قمنا باستقلالية الشركة وهم يريدون ان يركبوا عليها فتعود الى ما قبل الاصلاح اي الى الخسارة، وأنا من واجباتي الحفاظ على الشركة وهناك تقدير كبير لها من غالبية القوى السياسية والمواطنين."

وشدد على أننا "لن نسمح لأحد بوضع يده على الشركة طالما أنا المدير العام لها ومصرف لبنان وعلى رأسه رياض سلامة هو المساهم الاكبر فيها"، مؤكدا "لا يفكرن أحد بأذية الميدل ايست طالما نحن في الادارة وسنحافظ على الشركة ونستمر في النهج نفسه."

وأوضح الحوت أن "الشركة لا تريد مساعدة من الدولة وهي قادرة على الاستمرار لوقت غير قصير بقدراتها الشخصية لاننا سبق ان حققنا ارباحا ولكن لم نخطط يوما لمواجهة ازمة كالكورونا، وما قبل الكورونا غير ما بعده".

وأعلن "ملتزمون في تأمين استمرارية عمل الموظفين في الشركة الى حد ما "ينفض الكاش"، مؤكدا أنه "خلال السنة المقبلة ليست لدينا خطة لصرف موظفين حتى لو استمر الاقفال الى نهاية السنة."

ولفت الحوت الى اننا "لسنا قادرين على دعم اسعار سفر المغتربين العائدين الى لبنان وذلك لاسباب ذكرتها منها استمرار ديمومة عمل الموظفين لدينا."