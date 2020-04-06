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دوريات وحواجز لقوى الأمن في طرابلس وعكار ومحاضر ضبط بحق المخالفين

6
APRIL
2020
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جال قائد سرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي العقيد عبد الناصر غمراوي، على حواجز قوى الأمن المنتشرة منذ الصباح في مختلف الأحياء والشوارع والساحات الرئيسية في المدينة، وتابع عملها لجهة تطبيق قرار وزير الداخلية المتعلق بمنع سير الآليات التي تنتهي لوحاتها برقم مزدوج، وتطبيق قرار مجلس الوزراء بالتعبئة العامة.


وبدت حركة السير خفيفة في المدينة، بالإضافة إلى إلتزام كبير بالإقفال، سيما وأن ثمة دوريات لقوى الأمن تجول في أحياء المدينة وتنظم محاضر ضبط في حق المخالفين لقرار التعبئة العامة.


وفي عكار، أقامت سرية درك عكار حواجز عدة على عدد من الطرق الرئيسية الاساسية في العبدة وحلبا والقبيات، وسطرت العديد من محاضر الضبط في حق المخالفين للقرار، تطبيقا لقرار وزير الداخلية.


يشار إلى أن حركة السير على الطرق العكارية أكثر من طبيعية حيث تشهد طريق عام حلبا -العبدة باتجاه المنية-طرابلس حركة ناشطة للسيارات ذهابا وإيابا مع مطلع الاسبوع.

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