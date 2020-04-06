من سيغطي تكاليف عودة الطلاب اللبنانيين من ايطاليا وفرنسا واسبانيا؟

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أبلغت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي عن تكفل المؤسسة بتكاليف ثلاث رحلات لنقل الطلاب اللبنانيين المتواجدين في كل من فرنسا وايطاليا واسبانيا الى لبنان على متن طيران الشرق الاوسط.

واكدت الصلح لحتي ان الجميع يجب ان يعمل، كل من موقعه، لتأمين عودة الطلاب الى احضان ذويهم في اسرع وقت، خاصة لمن ليس بمقدورهم تحمل اعباء العودة، لا سيما في ضوء الظروف القائمة.

وثمّن حتي مبادرة المؤسسة الانسانية شاكرا نائب رئيسها الوزيرة ليلى الصلح حمادة على هذا الموقف الوطني الكبير. ويجري اليوم الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لتسهيل اجراء العودة لهؤلاء الطلاب