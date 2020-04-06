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عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 نيسان 2020

6
APRIL
2020
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 الأخبار: تراجع «وهمي» في الاصابات؟

اعتراف أميركي بالتدخل في التعيينات

أسعار النفط تسمح بزيادة التغذية: سلامة يتراجع عن خنق «كهرباء لبنان»؟

 

 

 


نداء الوطن: العهد ينقضّ على الثورة... و"استعراض رئاسي - وزاري" طلباً للدعم اليوم
"العودة الآمنة"... العبرة بالحَجْر

 

 

 


اللواء: طلائع عودة آمنة للمغتربين.. وإجراءات لضبط الحجر والشارع
السفارة الأميركية ترد على حزب الله حول تعيينات المركزي.. واتجاه لخفض عدد نواب الحاكم

 

 

 

 

البناء: ربع إصابات العالم في أميركا بـ 300 ألف إصابة وستصبح النصف نهاية الشهر بمليونين / الحكومة تجتاز امتحان الحملة الأولى من إعادة المغتربين… وتصحّح بعض النواقص / يوم ماليّ حكوميّ ومصرفيّ… وأمل تحتفل بـ40 سنة لرئاسة بري… ونصرالله يطل غداً/

 

 

 


النهار: العالم الفرنسي ديدييه راوولت يتحدث إلى "النهار": متحمس للنتائج والانتقادات من غير ذوي الاختصاص

 

 

 


الديار: لبنان يتحدى «كورونا» ويعيد أول دفعة من المغتربين ولا إصابات في الرحلة الأولى
وزيــر الصحة : سنعمد الى عزل بـعـض المنــاطق إذا استمر التفلــت
تراجع وتيرة الإصابات بالوبــاء... هل بــدأت التعبئة العامة تعطي ثمارها؟

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان يجسّ نبض المانحين

 

 

 


the daily star: Aoun set to seek financial aid from ISGL countries

 

 


l'orient le jour: Coup d’envoi du rapatriement sous haute surveillance

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