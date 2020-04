عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 نيسان 2020

A + A -

الأخبار: تراجع «وهمي» في الاصابات؟

اعتراف أميركي بالتدخل في التعيينات



أسعار النفط تسمح بزيادة التغذية: سلامة يتراجع عن خنق «كهرباء لبنان»؟







نداء الوطن: العهد ينقضّ على الثورة... و"استعراض رئاسي - وزاري" طلباً للدعم اليوم

"العودة الآمنة"... العبرة بالحَجْر



اللواء: طلائع عودة آمنة للمغتربين.. وإجراءات لضبط الحجر والشارع

السفارة الأميركية ترد على حزب الله حول تعيينات المركزي.. واتجاه لخفض عدد نواب الحاكم

البناء: ربع إصابات العالم في أميركا بـ 300 ألف إصابة وستصبح النصف نهاية الشهر بمليونين / الحكومة تجتاز امتحان الحملة الأولى من إعادة المغتربين… وتصحّح بعض النواقص / يوم ماليّ حكوميّ ومصرفيّ… وأمل تحتفل بـ40 سنة لرئاسة بري… ونصرالله يطل غداً/



النهار: العالم الفرنسي ديدييه راوولت يتحدث إلى "النهار": متحمس للنتائج والانتقادات من غير ذوي الاختصاص



الديار: لبنان يتحدى «كورونا» ويعيد أول دفعة من المغتربين ولا إصابات في الرحلة الأولى

وزيــر الصحة : سنعمد الى عزل بـعـض المنــاطق إذا استمر التفلــت

تراجع وتيرة الإصابات بالوبــاء... هل بــدأت التعبئة العامة تعطي ثمارها؟

الجمهورية: لبنان يجسّ نبض المانحين



the daily star: Aoun set to seek financial aid from ISGL countries



l'orient le jour: Coup d’envoi du rapatriement sous haute surveillance