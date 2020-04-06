أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 نيسان 2020

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر حكومية إن البحث يجري في تشكيل مفارز مؤقتة من الموظفين الذين توقفوا عن أعمالهم لدعم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بـ 5000 موظف في كل المناطق لإطلاق حملة مراقبة للأسعار وضبط للأرباح والتشدّد في معاقبة المخالفين. وقالت المصادر إن التدريب سيكون ميدانياً بمشاركة المنتدبين مع مراقبين حاليين لأيام قبل تولي مهامهم.



كواليس

قالت مصادر على صلة بملف رئاسة الحكومة في العراق إن ترجيح فشل المرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة سيمهد لطرح اسم رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي وتوقعت أن يكون مقبولاً من نسبة كافية لتمكينه من تشكيل حكومة بحيث يقدم الضمانات التي تطلبها قوى المقاومة بعدما بدا أنه لا مشكلة بعلاقته مع إيران بعد لقائه برئيس مجلس الأمن القومي الجنرال علي شامخاني.



نداء الوطن: خفايا

استغرب متابعون إقدام الرئيس حسان دياب على تعيين نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ممثلاً للبنان في لجنة الصندوق الائتماني للمانحين لدى البنك الدولي، بينما درج العرف الحكومي سابقاً على تعيين مستشار مالي متخصّص في هذا الموقع.

سجل أبناء قرى النبطية استياءً كبيراً من أداء مصلحة المياه في المنطقة حيث يجول جباتها على القرى لتحصيل الإشتراك السنوي في عزّ الأزمة.

تردّد أنّ رئيس حزب فاعل أبدى عتبه على مرجعية رئاسية بسبب عدم تصديها بشكل رسمي لمشروع يُعتبر بمثابة "الصفقة".

اللواء: أسرار

همس

اعتبرت أوساط مقرَّبة من بعبدا أن الحكومة الحالية ستبقى لآخر العهد، بغض النظر عمّا تواجهه من صعوبات في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والصحية الناتجة عن وباء الكورونا!



غمز

أدَّت الخلافات المستفحلة بين أطراف التحالف الحكومي إلى طيّ صفحة التعيينات إلى أجل غير محدّد، بما فيها التعيينات المالية في البنك المركزي!



لغز

طالبت شركات مستوردة للنفط والفيول بكشف ملابسات فضيحة الشحنة غير المطابقة للمواصفات التي أجرتها وزارة الطاقة في آخر أيام الوزيرة ندى بستاني، والتي ستؤدي إلى توقف البواخر التركية وزيادة ساعات تقنين الكهرباء بمعدل ست ساعات على الأقل!

الجمهورية: أسرار

نواب وشخصيات الى قراهم في ظل التعبئة العامة!

توجّه نواب وشخصيات الى قراهم في ظل التعبئة العامة حيث يلتزمون الحجر المنزلي ويعملون في أرضهم.

انزلاق متسارع نحو الهاوية...

تخوّف أحد النواب من الأزمة المقبلة بعد كورونا وقصدَ بذلك ما يشهده الوضع الإقتصادي من انزلاق متسارع نحو الهاوية.

هل يتمكّن لبنان من الحصول على مساعدات وقروض؟

تتخوّف جهات سياسية من عدم تمكّن لبنان من الحصول على مساعدات وقروض من الخارج إذا تأخّر في طلبها بسبب التداعيات الإقتصادية لأزمة كورونا.