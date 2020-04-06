living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 نيسان 2020

6
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس


خفايا

قالت مصادر حكومية إن البحث يجري في تشكيل مفارز مؤقتة من الموظفين الذين توقفوا عن أعمالهم لدعم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بـ 5000 موظف في كل المناطق لإطلاق حملة مراقبة للأسعار وضبط للأرباح والتشدّد في معاقبة المخالفين. وقالت المصادر إن التدريب سيكون ميدانياً بمشاركة المنتدبين مع مراقبين حاليين لأيام قبل تولي مهامهم.


كواليس

قالت مصادر على صلة بملف رئاسة الحكومة في العراق إن ترجيح فشل المرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة سيمهد لطرح اسم رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي وتوقعت أن يكون مقبولاً من نسبة كافية لتمكينه من تشكيل حكومة بحيث يقدم الضمانات التي تطلبها قوى المقاومة بعدما بدا أنه لا مشكلة بعلاقته مع إيران بعد لقائه برئيس مجلس الأمن القومي الجنرال علي شامخاني.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

استغرب متابعون إقدام الرئيس حسان دياب على تعيين نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ممثلاً للبنان في لجنة الصندوق الائتماني للمانحين لدى البنك الدولي، بينما درج العرف الحكومي سابقاً على تعيين مستشار مالي متخصّص في هذا الموقع.

 

سجل أبناء قرى النبطية استياءً كبيراً من أداء مصلحة المياه في المنطقة حيث يجول جباتها على القرى لتحصيل الإشتراك السنوي في عزّ الأزمة.

 

تردّد أنّ رئيس حزب فاعل أبدى عتبه على مرجعية رئاسية بسبب عدم تصديها بشكل رسمي لمشروع يُعتبر بمثابة "الصفقة".

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
اعتبرت أوساط مقرَّبة من بعبدا أن الحكومة الحالية ستبقى لآخر العهد، بغض النظر عمّا تواجهه من صعوبات في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والصحية الناتجة عن وباء الكورونا!


غمز
أدَّت الخلافات المستفحلة بين أطراف التحالف الحكومي إلى طيّ صفحة التعيينات إلى أجل غير محدّد، بما فيها التعيينات المالية في البنك المركزي!


لغز
طالبت شركات مستوردة للنفط والفيول بكشف ملابسات فضيحة الشحنة غير المطابقة للمواصفات التي أجرتها وزارة الطاقة في آخر أيام الوزيرة ندى بستاني، والتي ستؤدي إلى توقف البواخر التركية وزيادة ساعات تقنين الكهرباء بمعدل ست ساعات على الأقل!

 

 

 

 

الجمهورية: أسرار

نواب وشخصيات الى قراهم في ظل التعبئة العامة!

توجّه نواب وشخصيات الى قراهم في ظل التعبئة العامة حيث يلتزمون الحجر المنزلي ويعملون في أرضهم.

 

انزلاق متسارع نحو الهاوية...

تخوّف أحد النواب من الأزمة المقبلة بعد كورونا وقصدَ بذلك ما يشهده الوضع الإقتصادي من انزلاق متسارع نحو الهاوية.

 

هل يتمكّن لبنان من الحصول على مساعدات وقروض؟

تتخوّف جهات سياسية من عدم تمكّن لبنان من الحصول على مساعدات وقروض من الخارج إذا تأخّر في طلبها بسبب التداعيات الإقتصادية لأزمة كورونا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout