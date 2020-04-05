وزير الداخلية: تسجيل 9000 محضر ضبط

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أكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في تصريح تلفزيوني، أنه تم تسجيل 9000 ضبط بين مؤسسات وأفراد، مشيراً إلى أن البعض لا يهتم لنفسه وعائلته ومجتمعه.

ولفت فهمي إلى أن 80% من المواطنين تنفذ التعليمات، في حين أن المخالفين الذين ليس لديهم الحس الوطني والمسؤولية لا يتجاوزون 20%، موضحاً أن “من لديه سبب إستثنائي نساعده”.

وأوضح فهمي أنه قبل طرح إستعمال اليد من حديد قد تصل البلاد إلى مكان لا يمكن معه ضبط الوباء، سائلاً: “لماذا الإستهتار؟”، مؤكداً أنه “وضعنا بالمقارنة مع عدد السكان سيء ومخيف ولا نعرف متى قد تخرج الأمور عن السيطرة”.

ورداً على سؤال حول طلب جمعية المصارف إدراج موظفي المصارف ضمن الإستثناءات المنصوص عليها في القرار رقم 479 المتعلق بتوقيت سير السيارات والمركبات حسب أرقام لوحاتها، وذلك تسهيلا وتسريعا لإنجاز مضامين التعميمين المذكورين، رفض فهمي هذا الطلب، مؤكداً أن المصارف من الممكن أن تقوم بإدارة لهذه المسألة لا سيما أنها لا تعمل بشكل كامل.

على صعيد متصل، أكد وزير الداخلية والبلديات أنه يسمح بتنقل العاملين في المواقع الالكترونية القانونية والمسجله والتي تنضوي تحت الإعلام والإعلاميين.