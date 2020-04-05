اتحادات ونقابات النقل البري: للالتزام الكلي بقرار وزير الداخلية

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دعت اتحادات ونقابات النقل البري، السائقين إلى "الالتزام الكلي" بمضمون قرار تنظيم حركة المركبات اليومية.

وجاء في بيان: "احتراما لمقتضيات المرحلة الحرجة التي تمر على بلدنا الحبيب لبنان نتيجة الخوف من انتشار وباء كورونا، وحرصا منا على صحة جميع اللبنانين ومنهم عائلات السائقين، ومع تقديرنا للظروف الاجتماعية الصعبة، نؤكد التزامنا بقرار وزير الداخلية والبلديات بما يتعلق بتنظيم حركة المركبات اليومية، وندعو جميع الزملاء السائقين إلى الالتزام الكلي بمضمون هذا القرار، آملين من الله أن نتجاوز وإياكم هذا الامتحان بأقل الخسائر".