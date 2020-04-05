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مؤسسة مياه البقاع تناشد وزير الداخلية لاستثناء سياراتها من القرار 497

5
APRIL
2020
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أصدرت مؤسسة مياه البقاع البيان التالي:

 

 
تنضم مؤسسة مياه البقاع بدورها إلى مؤسسات المياه الأخرى ومصلحة الليطاني في مناشدة معالي وزير الداخلية والبلديات باستثناء السيارات العائدة لهذه المؤسسات وللعاملين فيها من القرار 497 المتعلق بتقييد حركة السيارات؛ وذلك لتأمين سير المرافق العامة التي تديرها حيث انه لا يمكن ان تتوافر شروط الحجر الصحي والامن الغذائي دون خدمات المياه؛ والا سيعني ذلك العجز عن تسيير المرافق التي تديرها المؤسسات في القيام بالمناوبات لتأمين المياه.
 
وتؤكد المؤسسة، التزامها الكامل بقرار التعبئة التي تفرضها الحكومة اللبنانية، مكتفية بتسيير المعاملات الملحة وتأمين خدمات ضخ المياه وتوزيعها، مع متابعة تصليح الأعطال الطارئة وتلقي شكاوى المشتركين مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية الممكنة. علما ان مرسوم اعلان التعبئة العامة قد استثنى المؤسسات العامة للمياه من الاقفال العام.
 
كما تتوجه المؤسسة بالشكر والتقدير الى معالي وزير الداخلية محمد فهمي والأجهزة الأمنية والعسكرية على الجهود والاجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم الصحي.
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