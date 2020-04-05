كيف علّقت جمعية المصارف على تعميمَي مصرف لبنان؟

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صدر عن مجلس إدارة جمعيّة مصارف لبنان البيان الآتي نصّه:



1- ترحّب الجمعية بالتعميمين الأساسيّين رقم 148 و149 الصادرين عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 3 نيسان 2020، والمتعلّقين بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية الصغيرة وبشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبية. وفي انتظار أن يستكمل مصرف لبنان إنشاء وتشغيل نظام التداول الإلكتروني المخصّص لتحديد أسعار التداول اليومية للعملات الأجنبيّة، سوف تقوم المصارف بتحديد سعر الصرف اليومي للدولار الأميركي بالتنسيق مع المصرف المركزي.



2- ستعمل الجمعية في الأيام المقبلة على إعداد الأنظمة المعلوماتية والإجراءات الإدارية اللازمة لحسن تنفيذ هذين التعميميْن. وهي تأمل بالمناسبة أن تبادر وزارة الداخلية الى إدراج موظفي المصارف ضمن الإستثناءات المنصوص عليها في القرار رقم 479 المتعلّق بتوقيت سير السيارات والمركبات حسب أرقام لوحاتها، وذلك تسهيلاً وتسريعاً لإنجاز مضامين التعميمَيْن المذكورين.