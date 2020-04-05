هذا ما كشفه وزير الصحة

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أعلن وزير الصحة حمد حسن أن التعاون مردّه إلى الرؤية الموحدة لدى الحكومة. وقال في مؤتمر صحفي، “نحن نعلن اليوم نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للوافدين على الطائرة الآتية من الرياض وكل الفحوص نتائجها سلبية أي لا “كورونا” لدى أي من المسافرين وليلاً تصل نتائج طائرة الإمارات”.



وأضاف، “كل مسافر يجب أن يبقى في الحجر المنزلي الإلزامي وهذه مسؤولية الشخص نفسه والسلطات المحلية أي البلدية والقوى الأمنية”. وتابع، “بعد الإخلاء هناك خطوة مهمة وهي تطبيق لكل مغادر ليصار إلى تتبعه يومياً لمدة 15 يوماً على الهوتلاين يتصل مباشرة بوزارة الصحة لأخذه إلى مستشفى الحريري وتلقيه العلاج اللازم”.



وهنّأ حسن الجميع على هذا التعاطي المسؤول وخاصة أطقم وزارة الصحة العامة وكل عامل وموظف لأن ما قامت به وزارة الصحة هو عمل مسؤول وجبار والضامن لاستمرار النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة.