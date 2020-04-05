جمعية الآباء المرسلين اللبنانيين تقدم مركز " مار يوحنا " في دير الكريم في غوسطا ليكون مكاناً للحجر الصحي

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بعد مركز " بيت عنيا " في درعون حريصا ، قدمت جمعية الآباء المرسلين اللبنانيين مركز " مار يوحنا " في دير الكريم في غوسطا ليكون مكاناً للحجر الصحي يؤهل لهذه الغاية بالتعاون مع اتحاد بلديات كسروان الفتوح وبإشراف كلية الطب ومستشفى الجامعة اللبنانية الاميركية LAU وجمعية الصليب الأحمر اللبناني .

وفي هذا الإطار زار رئيس الاتحاد جوان حبيش مع معاونيه في خلية الكوارث وأعضاء من وحدة ادارة الكوارث في الصليب الأحمر المركز ، واستطلعوا المكان برفقة قدس الأب ايلي ماضي ورئيس الدير الأب عمر الهاشم والأب غسان مطر... ، وبدأت فوراً أعمال التنظيف والتأهيل استعداداً لتجهيزه بالنواقص والمستلزمات الخاصة ليصبح صالحاً ويكون جاهزاً لاستقبال المصابين المطلوب حجرهم وخدمتهم لحين شفائهم وعودتهم الى عائلاتهم . كما توجّه النائب روجيه عازار بالشكر للآباء المرسلين اللّبنانيّين الذين سبق وتواصل معهم في الإطار عينه.

وفي نفس السياق قدمت جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات قسماً من ديرهم في جونيه ، وقدمت راهبات دير "أم الله" قسماً من الدير في عجلتون ، وهما قيد التأهيل والإعداد مع الأخصائين والمعنيين .

يتم أيضاً مسح وتقييم عدة أماكن في كسروان الفتوح ليتم اعدادها واعتمادها وتكون حاضرة في حال تفاقم الوضع.