living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء جبيل في التيار ترد : لقد تجاوزت الخطوط الحمر بتصويب السهام على فخامة الرئيس

5
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

معارك طويلة خاضها التيار الوطني الحر ضد الفساد والمفسدين واولها اقرار قانون رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة لإمكانية المحاسبة والتي كانت تعرقل وتلقى ممانعة من فريقكم السياسي واليوم تتكلم عن الحصانات ورفعها؟
سياسة السدود التي ترفضونها أثبتت فعاليتها في المرحلة التجريبية كم من الأمتار المكعبة من المياه توفر على غرار سد المسيلحة وغيره...وماذا عن قوانين استخراج النفط وخطة الكهرباء التي لو لا عرقلاتكم المتكررة لكنتم وفرتم سنين هدر على لبنان...
اما عن المحسوبيات فحدث ولا حرج والنموذج الأقرب اليوم هو ما حصل في وزارة الشؤون الاجتماعية وقوائم العائلات المحتاجة المبنية على المحسوبيات لدرجة استحال اعتماد قوائمها لتوزيع الحصص الغذائية من قبل الحكومة في أزمة كورونا....
ولكن في الحقيقة أصبت في المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة حتى لا نرى أمثالك في الندوة البرلمانية ممن يضيعون الوقت في التنظير والانتقاد من دون وجه حق بدل شبك الأيادي لمساعدة الناس في الأزمة الحالية....
ونتساءل لم تصويب السهام دائما على التيار الوطني الحر دون غيره؟
مهلا....لقد تجاوزت الخطوط الحمر بتصويب السهام على فخامة العماد ميشال عون صاحب التاريخ النضالي والذي لم يتورط في ملف فساد واحد على عكس بعض الرؤساء الذين تحسب عليهم يا سعادة النائب..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout