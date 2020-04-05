هيئة قضاء جبيل في التيار ترد : لقد تجاوزت الخطوط الحمر بتصويب السهام على فخامة الرئيس

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معارك طويلة خاضها التيار الوطني الحر ضد الفساد والمفسدين واولها اقرار قانون رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة لإمكانية المحاسبة والتي كانت تعرقل وتلقى ممانعة من فريقكم السياسي واليوم تتكلم عن الحصانات ورفعها؟

سياسة السدود التي ترفضونها أثبتت فعاليتها في المرحلة التجريبية كم من الأمتار المكعبة من المياه توفر على غرار سد المسيلحة وغيره...وماذا عن قوانين استخراج النفط وخطة الكهرباء التي لو لا عرقلاتكم المتكررة لكنتم وفرتم سنين هدر على لبنان...

اما عن المحسوبيات فحدث ولا حرج والنموذج الأقرب اليوم هو ما حصل في وزارة الشؤون الاجتماعية وقوائم العائلات المحتاجة المبنية على المحسوبيات لدرجة استحال اعتماد قوائمها لتوزيع الحصص الغذائية من قبل الحكومة في أزمة كورونا....

ولكن في الحقيقة أصبت في المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة حتى لا نرى أمثالك في الندوة البرلمانية ممن يضيعون الوقت في التنظير والانتقاد من دون وجه حق بدل شبك الأيادي لمساعدة الناس في الأزمة الحالية....

ونتساءل لم تصويب السهام دائما على التيار الوطني الحر دون غيره؟

مهلا....لقد تجاوزت الخطوط الحمر بتصويب السهام على فخامة العماد ميشال عون صاحب التاريخ النضالي والذي لم يتورط في ملف فساد واحد على عكس بعض الرؤساء الذين تحسب عليهم يا سعادة النائب..