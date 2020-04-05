المكتب التربوي في التيار : لضرورة دفع رواتب المعلّمين في المدارس الخاصة

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بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:

عقد المكتب التربوي في التيار اجتماعه الدوري عبر الإنترنت تماشياً مع مقتضيات الوقاية من ڤيروس كورونا، وصدرت بنتيجة الإجتماع المقررات التالية:

أولاً، شدد المجتمعون على ضرورة دفع رواتب المعلّمين في المدارس الخاصة، خاصة وأنهم تابعوا رسالتهم التعليمية من منازلهم، بنفس الجهد والدأب.

ثانياً، أكّد المجتمعون على بيانهم السابق الشاجب لما تعرّض له التعليم الرسمي المدرسيّ والجامعيّ من افتراءات قاسية في أحد البرامج التلڤيزيونية، مجددين إصرارهم على ضرورة دعم التعليم الرسمي والدفاع عنه بوجه كافة حملات التشكيك والتجنّي والإهمال التي تطاوله لغايات في نفس يعقوب.

ثالثاً، توقّف المجتمعون عند الأصداء الشديدة الإيجابية الصادرة عن الطلاب وأولياء الأمور بما خَصّ دورات التدريس عن بُعد عبر الإنترنت التي نظّمها المكتب التربوي، مشيدين بجودة الدورات ورفعتها رغم الوقت القصير الذي نُظّمت خلاله. من هنا، يشكر المكتب جميع الأساتذة الذين تبرّعوا بوقتهم وأعطوا من مجهودهم وبذلوا خبرتهم في سبيل تأمين أفضل تعليم تبعاً للظروف.

رابعاً، أكّد المجتمعون على ضرورة حفظ حقوق الأساتذة المتعاقدين والمدرِّبين في الجامعة اللبنانية، طالبين من الجهات المعنية النظر في وضعهم، خاصة وأن التوقف القسري عن الدروس، وبالتالي التوقّف عن تسجيل الساعات التي على أساسها يتقاضون مرتّباتهم، قد يؤثّر بشكل كبير إن لم يكن جذري على وضعهم المعيشي عند تقاضيهم لاحقاً لمستحقّاتهم بشكل منقوص بفعل الأزمة.